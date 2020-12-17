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Верещук заявила о создании спецфонда для медиков

Верещук заявила о создании спецфонда для медиков

Ирина Верещук

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Украине будет создан спецфонд, из которого медикам будут выплачивать надбавки на время пандемии. Об этом в комментарии журналистам рассказала народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

"Наши министры пообещали, и я надеюсь, что они это сделают, создать фонд для медиков. Потому что мы очень настаивали. И пусть он не называется ковидним, но он будет специальным фондом, который будет содержать все необходимые выплаты, надбавки: за сложность и так далее. Все это будет обеспечено до конца пандемии", - заявила Верещук.

Источник: УНН
Теги: Украина, медики, Слуга народа
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