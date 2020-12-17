В оккупированном Донецке раздавали подарки с символикой "ДНР" от имени украинского бизнесмена Бориса Кауфмана

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В группах в запрещенной в Украине социальной сети VK.com “Донецк LIVE” и “Донецк Вконтакте” появились новости о раздаче детских подарков на центральной площади Донецка, передает УНН со ссылкой на “Голос.UA”.

На подарках можно видеть портрет украинского олигарха и табачного монополиста Бориса Кауфмана. Также, можно увидеть, что сама открытка выполнена в цветах террористической организации “ДНР”.

Борис Кауфман известен тем, что владеет в Украине табачной монополией “Тедис-Украина”, которую обвиняют в финансировании террористических организаций “ДНР” и “ЛНР”.

Генпрокуратура продолжает расследование связи Бориса Кауфмана с финансированием террористических организаций “ДНР” и “ЛНР”.