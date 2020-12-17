Новости: Политика
17 декабря 2020, 18:54 • Таисия Черненко • 945
В оккупированном Донецке раздавали подарки с символикой "ДНР" от имени украинского бизнесмена Бориса Кауфмана
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В группах в запрещенной в Украине социальной сети VK.com “Донецк LIVE” и “Донецк Вконтакте” появились новости о раздаче детских подарков на центральной площади Донецка, передает УНН со ссылкой на “Голос.UA”.
На подарках можно видеть портрет украинского олигарха и табачного монополиста Бориса Кауфмана. Также, можно увидеть, что сама открытка выполнена в цветах террористической организации “ДНР”.
Борис Кауфман известен тем, что владеет в Украине табачной монополией “Тедис-Украина”, которую обвиняют в финансировании террористических организаций “ДНР” и “ЛНР”.
Генпрокуратура продолжает расследование связи Бориса Кауфмана с финансированием террористических организаций “ДНР” и “ЛНР”.
Источник: УНН
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