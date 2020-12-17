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Завтра ВР рассмотрит назначение еще одного министра и неотложный законопроект Зеленского

Завтра ВР рассмотрит назначение еще одного министра и неотложный законопроект Зеленского

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Верховная Рада Украины на пленарном заседании в пятницу, 18 декабря, планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности законопроект поданный Владимиром Зеленским как неотложный о деятельности Верховного Суда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня.

Так, речь идет о проекте Закона №3711 о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления, который Рада завтра рассмотрит в первом чтении.

Кроме того, парламентарии рассмотрят назначение Юлии Лапутиной министром по делам ветеранов Украины.

Также завтра во втором чтении нардепы рассмотрят проект Закона №2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины.

В повестке дня парламентариев также внесены проекты Закона № 4423, 4423-1, 4423-2 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" по дополнительной поддержки бизнеса в связи с усилением карантинных мероприятий".

Напомним, 5 ноября парламентарии вернули на доработку на повторное первое чтение законопроект о внесении изменений в законодательство о деятельности Верховного Суда и органов судейского управления, поданный Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщал УНН ранее, появился текст законопроекта № 3711, поданного Президентом Зеленским, о внесении изменений в законодательство о деятельности Верховного Суда и органов судейского управления.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, законопроект
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