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Не советчина, а соцреализм: Ткаченко хочет спасти монументальное искусство

Не советчина, а соцреализм: Ткаченко хочет спасти монументальное искусство

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Стоит перестать воспринимать монументальное искусство, как советчину, поскольку оно содержит архитектуру эпох соцреализма и модернизма. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Украинское наследие. Оно включает в себя не только то, что мы привыкли представлять, но и монументальное искусство и архитектуру эпох соцреализма и модернизма. Это выдающиеся достижения и альтернативные решения в архитектуре, которые привели к созданию уникального течения - известного модернистам со всего мира. Стоит перестать воспринимать монументальное искусство, как советчину. Потому советчина - это плохие нарративы, которые наконец отошли в прошлое. Благодарен общественным инициативам и искусствоведам, которые поднимают в обществе эту сложную тему", - сказал Александр Ткаченко.

Он отметил, что сейчас идет работа над текстом меморандума о сотрудничестве между МОН и низовыми общественными инициативами по сохранению искусства и архитектуры II пол. ХХ в.

"Пример тарелки на Лыбидской продемонстрировал, как благодаря синергии общества и государства нам удалось спасти объект от застройщиков, сохранив культовый памятник столицы. Важно продолжать объединять усилия в этом направлении", - добавил Ткаченко.

Напомним, Минкульт хочет смягчить карантинные требования для учреждений культуры.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минкульт
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