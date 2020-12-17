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Украина ожидает транш МВФ в феврале-марте - Шмыгаль

Украина ожидает транш МВФ в феврале-марте - Шмыгаль

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Правительство Украины ожидает очередной транш от Международного валютного фонда в феврале-марте следующего года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время онлайн-беседы с ведущими предпринимателями на тему “Украина и мир 2021”, передает УНН.

Он назвал эти сроки “реалистичными”, если не возникнет очередных “сюрпризов”. Шмыгаль отметил, что в этом году транш получить уже не удастся

“Миссия должна быть назначена, мы прошли все процедуры... Если мы говорим о прогнозируемом будущем, то хотелось бы иметь это не позднее февраля, но февраль-март — это прогнозы, которые мы обсуждаем совместно с МВФ”, — отметил премьер.

На прошлой неделе Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины ожидает в ближайшие дни объявления даты прибытия в страну миссии Международного валютного фонда. Также недавно министр финансов Украины Сергей Марченко по итогам заседания Верховной Рады рассказал, когда Украина сможет отказаться от заимствований МВФ.

Источник: УНН
Теги: КМУ, МВФ, Украина, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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