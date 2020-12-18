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Разумков назвал стоимость модернизации зала Верховной Рады

Разумков назвал стоимость модернизации зала Верховной Рады

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Модернизация зал Верховной Рады стоила бы государству 300 миллионов гривен, но "учитывая нынешние условия такие расходы недопустимы". Об этом в эфире одного из телеканалов заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, информирует УНН.

“Знаете сколько стоит модернизировать зал Верховной Рады? 300 миллионов гривен. Если бы я сегодня заложил эти средства в бюджет Верховной Рады для того, чтобы модернизировать зал, вы бы меня здесь распяли”, — отметил глава парламента.

Отметим, что среди возможных и необходимых изменений Разумков отмечал установку системы для голосования “Рада-4”, которая уже несколько лет действует в Киевсовете.

Добавим, что в прошлом году мэр столицы Виталий Кличко предложил спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкова установить в парламенте систему голосования “Рада-4”, что делает невозможным не персональное голосование — такую, как работает в Киевсовете.

Напомним, Рада увеличила расходы своего аппарата на полмиллиарда больше, чем в прошлом году. Расходы деятельность ВР в 2021 году составят около 2,53 млрд. грн.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ, Дмитрий Разумков
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