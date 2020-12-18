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Экс-посол США: Вашингтон присоединится к "Крымской платформы"

Экс-посол США: Вашингтон присоединится к "Крымской платформы"

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Исследователь Стэнфордского университета и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что США примут участие в работе “Крымской платформы”. Об этом он сказал во время онлайн-обсуждения Turkish Heritage, пишет УНН.

“Америка (при администрации Джо Байдена) будет придерживаться политики поддержки Украины, в том числе — это будет предусматривать участие в таких вещах, как международная „Крымская платформа“, а также она будет поддерживать Украину в вопросах прав человека, в частности — относительно того, что происходит в Крыму”, — подчеркнул Пайфер во время дискуссии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал украинских дипломатов активнее привлекать зарубежные страны к “Крымской платформе”.

Президент Украины отметил, что задача украинских дипломатов продолжать международную политику по восстановлению территориальной целостности страны с возвращением под контроль территории Крымского полуострова.

Ранее Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал к участию в создании международной платформы по деоккупации Крымского полуострова и поддержанию обновленной резолюции по ситуации с правами человека в аннексированном Крыму.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что саммит по деоккупации Крыма планируют провести в Киеве в мае 2021 года.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Крым, Украина, аннексия Крыма
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