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Сегодня Верховная Рада рассмотрит еще одно назначение министра и законопроект Зеленского

Сегодня Верховная Рада рассмотрит еще одно назначение министра и законопроект Зеленского

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Сегодня, 18 декабря, Верховная Рада Украины планирует рассмотреть более 40 вопросов, из них одно — кадровое, о назначении министра по делам ветеранов Украины, пишет УНН со ссылкой на повестку дня украинского парламента.

Верховная Рада Украины на пленарном заседании в пятницу планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности законопроект поданный Владимиром Зеленским как неотложный о деятельности Верховного Суда.

Так, речь идет о проекте Закона № 3711 о внесении изменений в Закон Украины “О судоустройстве и статусе судей” и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления, который Рада рассмотрит в первом чтении.

Стоит добавить, что ранее, появился текст законопроекта № 3711 о внесении изменений в законодательство о деятельности Верховного Суда и органов судейского управления.

Кроме того, парламентарии рассмотрят назначение Юлии Лапутиной Министром по делам ветеранов Украины.

Также завтра во втором чтении нардепы рассмотрят проект Закона № 2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины.

В повестке дня парламентариев также внесены проекты Закона № 4423, 4423-1, 4423-2 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование” касательно дополнительной поддержки бизнеса в связи с усилением карантинных мероприятий".

Напомним, 5 ноября парламентарии вернули на доработку на повторное первое чтение законопроект о внесении изменений в законодательство о деятельности Верховного Суда и органов судейского управления, поданный Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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