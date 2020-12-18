Коррумпировать судей ВСУ Суркисам будет сложно: аналитик объяснил сопротивление оффшоров кассационному обжалованию

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Когда на кону миллионы, то Суркисы c законами не считаются. Такое мнение в комментарии УНН озвучил аналитик Александр Кочетков, комментируя заявление “Приватбанка”.

Госбанк сообщил о попытке оффшоров семьи Суркисов остановить обжалование решения о 350 млн долларов. А также озвучил требование, чтобы кассационное производство на решение Печерского суда от 2 сентября на пользу олигархов слушал ВСУ.

“Суркисы хотят получить деньги, поэтому, конечно, они совершенно не считаются ни с законом, ни с правовым порядком, — когда на кону стоят миллионы. И они на все пойдут ради того, чтобы получить эти деньги. Здесь прямая выгода и ни одного закона.

И думаю, они знают о том, что подкупить судей ВСУ будет сложно. Поэтому дело должен рассмотреть Верховный суд и довести его до конца. Должна быть кассация”, — говорит эксперт.

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По словам Кочетова спором Суркисов против государственного “Привата” в Офисе Президента занимаются множество лиц, как и в правоохранительных органах тоже.

“Вот они и должны следить за тем, чтобы все происходило в законном поле. Но к сожалению, они сами время от времени обращаются в суды и просят их вынести решение не по закону, а по политической целесообразности”, — добавил он.

Заметим, что в ЕС констатировали слабые темпы расследования схем вывода средств из “Приватбанка”. НАБУ до сих пор не завершило досудебный этап следствия и не объявило никакого подозрения.

Вместе с тем, ЕС отметил принятое Верховным судом решение “в пользу банка и украинского государства” о подтверждении законности процедуры bail-in (по спору с семьей Суркисов).

Как писал УНН, ранее в СМИ обнародовали часть аудиторского отчета Kroll, в котором говорилось о схеме вывода из ПриватБанка 150 млн долларов через 6 оффшорных компаний семье украинских олигархов Суркисов.

Речь идет о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые сейчас и пытаются в украинских судах отсудить у государства Украина 350 млн долларов.