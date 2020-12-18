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Епифаний объяснил, почему ПЦУ настаивала на звезде на главной елке вместо шляпы

Епифаний объяснил, почему ПЦУ настаивала на звезде на главной елке вместо шляпы

Глава ПЦУ Епифаний

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний объяснил, почему церковь настаивала на том, чтобы на елке на Софийской площади в Киеве была традиционная звезда, а не предлагаемая организаторами сказочная шляпа, указав, что звезда символизирует будто Вифлеемскую звезду. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, передает УНН.

"Перед древней Софией зажигают новогоднюю елку. И традиционно, что каждый год на верхушке размещали звезду, которая символизирует будто Вифлеемскую звезду. Свет мира, который приходит в мир. А в этом году общество увидело другой символ, не традиционный символ. И мы как церковь уже отреагировали, когда увидели, что в обществе назрели споры. И такие споры довольно веские. И поэтому мы как церковь вынуждены были выразить свою четкую позицию, что нужно следовать традициям, а если кто-то желает изменить эти традиции, то, пожалуйста, накануне надо было устроить какое-то обсуждение всенародное, или хотя бы на уровне города Киева. Этого не было", - сказал митрополит Епифаний.

Глава ПЦУ выразил удовлетворение тем, что "организаторы сразу поняли свою ошибку и отреагировали, изменили".

"И сегодня мы будем видеть, что елка будет зажжена, и на елке будет все же традиционная звезда, которая символизирует Вифлеемский свет", - подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Елку в Киеве откроют 19 декабря в 19:00. Накануне главную елку страны на Софийской площади в Киеве украсили рождественской звездой, вместо противоречивой "колдовской" шляпы, которую демонтировали 13 декабря.

Так, после критики шляпы, который украсили главную елку, основатель проекта Folk Ukraine, организатор новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площадях Игорь Добруцкий заявил, что волшебную шляпу таки поменяют на рождественскую звезду.

Источник: УНН
Теги: Новый год, елка, Епифаний, ПЦУ
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