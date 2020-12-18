С начала года в Украину экстрадировали более 20 правонарушителей - ОГП

КИЕВ. 18 декабря. УНН. С начала этого года в иностранные государства направлено 82 ходатайства украинских органов досудебного расследования о выдаче правонарушителей. Несмотря на проблемы международного сообщения организован прием в Украину 21 правонарушителя. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГП.

"В этом году мы значительно активизировали работу в области международного сотрудничества по вопросам экстрадиции с компетентными органами США, Грузии и других государств", - сказала Венедиктова.

По ее словам, в частности, выдано 2 члена руководящего звена террористической организации "Исламское государство", одного из руководителей движения "Талибан", а также 2 человек, обвиняемых в мошенничестве и легализации денежных средств на сумму около 145 млн долларов США.

"Всего в течение 2020 года Офис генпрокурора принял 72 решения по запросам о выдаче иностранных государств, уже передано 37 правонарушителей. Наряду с этим, иностранным государствам направлено 82 ходатайства украинских органов досудебного расследования о выдаче. Несмотря на проблемы международного сообщения, вызванные пандемией, организован прием в Украину 21 правонарушителя", - рассказывается Венедиктова.

Напомним, в аэропорту Борисполь задержали гражданина Польши, которого разыскивал Интерпол за подделку документов, мошенничество и организованную преступность.