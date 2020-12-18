США осудили продажу крымской "Массандры" соратнику Путина

КИЕВ. 18 декабря. УНН. США осуждают продажу винного завода "Массандра" в оккупированном Крыму "соратнику" президента РФ Владимира Путина. Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 17 декабря сообщил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, передает УНН.

"Оккупационные власти на этой неделе наблюдали за продажей крупнейшей винодельни Крыма одному из соратников президента Путина, что стало еще одним оскорблением в адрес жителей Крыма, которые являются гражданами Украины", - заявил Гилмор.

Как ранее сообщал УНН, дочерняя компания банка "Россия" ООО "Южный проект" купила акции винзавода "Массандра", который находится в оккупированном Крыму, за более чем 5,3 млрд рублей (более 72,6 млн долларов). По данным Forbes, основным акционером банка "Россия" является Юрий Ковальчук, которого СМИ называют "кассиром Путина".

В МИД Украины заявляли, что пустив с молотка активы незаконно экспроприированного украинского концерна "Массандра", Россия в очередной раз нагло нарушила нормы международного гуманитарного права. Это решение является юридически ничтожным.

В Минреинтеграции анонсировали санкции и судебное преследование за продажу крымской "Массандры".

После аннексии Крыма украинский госконцерн "Массандра" был объявлен собственностью Управления делами президента России. На материковой Украине продолжает действовать госконцерн "Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", владельцем которого является Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабмина Украины.