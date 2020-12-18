Для лечения COVID-19 позволили закупать лекарства, не входящие в нацперечень - Степанов

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Украинские больницы теперь могут закупать лекарства для лечения COVID-19, которые не включены в национальный перечень лекарственных средств. Так, правительство внесло изменения в соответствующее постановление. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"На этой неделе по инициативе Минздрава также было принято несколько важных документов, которые напрямую влияют на оказание медицинской помощи. В частности, были внесены изменения в постановление правительства, регулирующее закупку лекарственных средств. Мы позволили закупать нашим больницам лекарственные средства, которые не входят в национальный перечень лекарственных средств... Эти изменения позволят оперативно осуществлять закупку в регионах Украины лекарственных средств для лечения COVID-19 и не включенных в национальный перечень основных лекарственных средств", - отметил он.

Также, по его словам, был поддержан проект постановления о расширении перечня товаров, медицинских изделий, ввозимых на территорию Украины и освобождающихся от обложения налогом на добавленную стоимость, которые используются для борьбы с COVID-19.

"Так, был дополнен перечень новыми позициями тест-системы для количественного определения антител антигена коронавируса SARS-CoV-2 различными методами и дополнительное оборудование, которое используется для проведения лабораторной диагностики", - подытожил он.

Напомним, Национальная служба здоровья Украины дала советы, как самостоятельно реабилитироваться после тяжелого течения COVID-19.

Как ранее сообщалось в УНН, в Украине на 8:00 18 декабря зафиксировано уже 944 381 случай коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 561 222 человека, летальных случаев - 16 256. Суточный прирост заболевших - более 12,6 тысячи, рост о сравнению с сутками ранее. Количество выздоровевших четвертые сутки подряд больше, чем количество заболевших, впрочем, количество госпитализированных за сутки держится в пределах 3 тысяч.