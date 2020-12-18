"Долетались": из-за незаконных полетов в оккупированный Крым с начала года арестованы более 100 самолетов

КИЕВ. 18 декабря. УНН. С начала этого года судами наложен арест на 104 самолета, которые летали в оккупированный Крым. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Венедиктова отмечает, что воздушное пространство и территориальные воды в пределах Крымского полуострова - это исключительная территория Украины.

"В этом году по инициативе прокуроров судами наложен арест на 104 самолета, вопреки нормам международного права и украинских законов российскими эксплуатантами используются для осуществления полетов в украинский Крым", - сказала Венедиктова.

По ее словам, кроме того, арестованы 50 морских судов, которые незаконно заходили в закрытые морские порты Крыма под флагами иностранных государств.

"Следующим шагом будет обращение к международным партнерам для принятия мер к нарушителям с учетом норм международного права", - отметила Венедиктова.

В ноябре этого года сообщалось, что по ходатайству прокуратуры автономии наложены аресты на 44 самолета российских авиакомпаний, летающих в оккупированный Крым.