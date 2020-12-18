Более 70% кибератак на госорганы в Украине идут со стороны России - СБУ

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Более 70% от общего количества всех кибератак на органы государственной власти Украины происходит со стороны Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает УНН.

"Более 70% от общего количества всех кибератак на органы государственной власти происходит со стороны Российской Федерации. И по прогнозам, в 2021 году главными объектами хакерских атак будут оставаться системы электронного документооборота, электронная почта и другие инструменты дистанционной работы и корпоративных сетей. Целями кибератак также могут стать объекты критической инфраструктуры, стратегические предприятия", - говорится в сообщении со ссылкой на данные кибердепартамента СБУ.

Глава спецслужбы Иван Баканов при этом заявил, что "системно вопросами кибербезопасности годами никто не занимался". "Реальные масштабы проникновения на информресурсы органов власти впечатляют - атаки происходят почти ежедневно", - отметил Баканов.

По его словам, подавляющее большинство киберугроз поступает со стороны Российской Федерации. "Она направляет огромные силы на борьбу с Украиной - особенно в сфере информационной и кибербезопасности", - добавил глава СБУ.

Он подчеркнул, что несанкционированный доступ к информационным системам министерств и ведомств со стороны агрессора наносит существенный вред национальной безопасности Украины.

Напомним, с 9 по 15 декабря этого года зафиксировано более 15 кибератак на сайты ОПУ и Госспецсвязи.

По данным СБУ, в этом году на госорганы и важную инфраструктуру осуществлено уже 460 кибератак.