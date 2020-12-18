Рада почтила минутой молчания память Геннадия Кернеса
Геннадий Кернес
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Верховная Рада Украины почтила минутой молчания память мэра Харькова Геннадия Кернеса, передает корреспондент УНН.
"Мы навсегда запомним Геннадия Адольфовича как того, кто работал для города и его жителей, выкладывался на полную и смог сделать Харьков лучше", - заявили нардепы.
Напомним, 17 декабря стало известно о том, что умер мэр Харькова Геннадий Кернес от последствий коронавируса.
Ранее стало известно, что у мэра Харькова не работают обе почки и чиновник проходит процедуру гемодиализа. Перед этим у Кернеса обнаружили COVID-19 - его доставили в немецкую клинику "Шарите" 16 сентября 2020 года из-за осложнений от коронавируса.
Добавим, Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 года и 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским головой.
28 апреля 2014 года на Геннадия Кернеса было совершено покушение.
Был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября с результатом 60,34% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги. Как сообщалось, Кернес не мог успеть на первое заседание городского совета из-за рекомендаций врачей. Впрочем, отмечалось, что состояние городского головы Харькова значительно улучшилось.