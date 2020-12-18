Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,82 0,0811  EUR: 34,08 0,2768 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8670

Шмыгаль: количество случаев COVID-19 до конца года достигнет 1 млн человек, но у правительства есть план

Шмыгаль: количество случаев COVID-19 до конца года достигнет 1 млн человек, но у правительства есть план

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Украине общее количество выявленных случаев коронавирусной болезни среди населения до конца года достигнет отметки в 1 млн человек, но правительство имеет комплексное видение противодействия пандемии. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая с трибуны парламента во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

"В Украине общее количество выявленных случаев (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) до конца года достигнет отметки в 1 млн человек", - сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство сегодня имеет комплексное видение противодействия пандемии, антикризисных шагов здесь и сейчас, и четких планов на ближайшие месяцы и годы.

"Какие шаги мы планируем делать в ближайшие несколько недель и месяцев? Первое - введение оптимальной модели усиленного карантина, второе - увеличение количества тестов, третье - бесплатная вакцинация критически важных групп населення. Еще одним важным решением, над которым мы работаем уже несколько месяцев, является совершенствование системы надзора на предмет соблюдения контактными лицами правил самоизоляции", - заявил премьер-министр.

Следующим фронтом работы он назвал "усиление способности медицинской системы".

Как сообщалось ранее в УНН, 9 декабря правительство поддержало постановление о введении жестких карантинных мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.

Шмыгаль заявил, что ограничения предусматривают, в частности, запрет работы кафе, ресторанов, баров кроме заказов на вынос, магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров, а также ТРЦ и тому подобное.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Коронавирус, карантин, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.