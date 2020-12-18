Шмыгаль: количество случаев COVID-19 до конца года достигнет 1 млн человек, но у правительства есть план

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Украине общее количество выявленных случаев коронавирусной болезни среди населения до конца года достигнет отметки в 1 млн человек, но правительство имеет комплексное видение противодействия пандемии. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая с трибуны парламента во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

"В Украине общее количество выявленных случаев (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) до конца года достигнет отметки в 1 млн человек", - сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство сегодня имеет комплексное видение противодействия пандемии, антикризисных шагов здесь и сейчас, и четких планов на ближайшие месяцы и годы.

"Какие шаги мы планируем делать в ближайшие несколько недель и месяцев? Первое - введение оптимальной модели усиленного карантина, второе - увеличение количества тестов, третье - бесплатная вакцинация критически важных групп населення. Еще одним важным решением, над которым мы работаем уже несколько месяцев, является совершенствование системы надзора на предмет соблюдения контактными лицами правил самоизоляции", - заявил премьер-министр.

Следующим фронтом работы он назвал "усиление способности медицинской системы".

Как сообщалось ранее в УНН, 9 декабря правительство поддержало постановление о введении жестких карантинных мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.

Шмыгаль заявил, что ограничения предусматривают, в частности, запрет работы кафе, ресторанов, баров кроме заказов на вынос, магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров, а также ТРЦ и тому подобное.