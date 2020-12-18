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Шмыгаль заверил, что Украина получит вакцину от COVID-19 "не позднее от Европы"

Шмыгаль заверил, что Украина получит вакцину от COVID-19 "не позднее от Европы"

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Украина получит вакцины, доступ к вакцинам от коронавируса, не позднее, чем их получит Европа. Часть населения провакцинируют бесплатно, остальная - сможет приобрести вакцину за свой счет. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая с трибуны парламента во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

"Украина получит вакцины, доступ к вакцинам (от коронавируса - ред.), не позднее, чем их получит Европа. Это добровольное дело. Будет проходить параллельно бесплатный план вакцинации (за счет государства) тех групп, которые определены (в том числе, по рекомендациям ВОЗ). Также параллельно это будет коммерческий продукт, который каждый желающий сможет купить", - сказал Шмыгаль.

Заметим, страны Европейского Союза начнут вакцинацию от COVID-19 уже через 9 дней - 27 декабря.

Источник: УНН
Теги: вакцина, Коронавирус, тестирование, карантин, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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