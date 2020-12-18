Правительство на следующей неделе утвердит национальный план вакцинации от коронавируса
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Министерство здравоохранения разработало национальный план вакцинации от коронавируса, на следующей неделе этот план будет утвержден. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая с трибуны парламента во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.
"Что касается вакцинации, Министерство здравоохранения разработало национальный план вакцинации, который сейчас обсуждается на уровне правительства. Так, уже на следующей неделе этот план будет утвержден", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что работа по подготовке кампании по вакцинации началась только в сентябре этого года. На базе государственного учреждения ЦОЗ Минздрава было собрано рабочую группу, куда вошли украинские врачи и эксперты, представители бюро ВОЗ в Украине, ЮНИСЕФ и др.
"Предварительно могу озвучить детали будущего плана вакцинации, содержащие комплексные мероприятия и рекомендации и критерии, а также содержащие четкие задачи. Основной задачей плана вакцинации является охват вакцинацией против коронавируса 50% населения Украины, почти 21 млн человек. Учитывая, что закупка вакцин невозможна будет сразу для всех граждан, возникает необходимость определения приоритетов групп населения, которые должны получить вакцинацию в первую очередь", - заявил Премьер.
По словам Шмыгаля, на основе рекомендаций ВОЗ, предварительной рамочной программой справедливого распределения вакцины и других экспертных групп, определен ряд приоритетных групп для вакцинации.
"Это - медработники, включая тех, которые принимают непосредственное участие в мероприятиях по противодействию эпидемии. Военнослужащие, участвующие в ООС, работники соцсферы, включая соцработников, лица, проживающие в учреждениях по предоставлению долгосрочного ухода и поддержки, персонал дошкольных учреждений, работники критически важных структур государственной безопасности, включая ГСЧС, Национальную полицию, НГУ, военнослужащих ВСУ, МВД. Учителя и другие работники сферы образования. Пожилые люди 60+, которые находятся в группе риска. Среди соответствующих групп поэтапность выполнения вакцинации, в зависимости от количества полученных вакцин", - добавил он.
Накануне Министерство здравоохранения Украины сообщило, что разработало Национальный план внедрения вакцины против COVID-19 и проведения массовой вакцинации - она будет проходить в три этапа. В Минздраве готовы делать до 2 млн прививок в неделю.
По подсчетам Минздрава, в Украине в первоочередной вакцинации нуждаются примерно 21 млн граждан, относящихся к группам риска.
Напомним, что благодаря инициативе COVAX Украина получит примерно 8 млн доз вакцины против COVID-19. Первые поставки вакцины ожидаются в конце первого квартала - начале второго квартала 2021 года. Кроме того, Минздрав ведет переговоры со всеми топ-компаниями-производителями вакцины, которые завершили третью финальную стадию ее испытания.
Как ранее сообщалось в УНН, в Украине на 8:00 18 декабря зафиксировано уже 944 381 случай коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 561 222 человека, летальных случаев - 16 256. Суточный прирост заболевших - более 12,6 тысячи, рост по сравнению с сутками ранее. Количество выздоровевших четвертые сутки подряд больше, чем количество заболевших, впрочем, количество госпитализированных за сутки держится в пределах 3 тысяч.
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