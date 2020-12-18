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ВР поддержала изменения в закон о закупке лекарств за государственный счет

ВР поддержала изменения в закон о закупке лекарств за государственный счет

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона № 4472, что откладывает на год до 1 января 2022 года действие положений, согласно которым оплате за счет средств государственного бюджета подлежат лекарственные средства, включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств, передает корреспондент УНН.

Проектом закона, который поддержали в целом 282 народных депутата, предлагается отсрочить введение в действие ч. 10 ст. 10 Закона Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" до 1 января 2022 года с целью разработки и внедрения усовершенствованного механизма обеспечения пациентов лекарственными средствами, подлежащими закупке за средства государственного бюджета.

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Согласно указанным положениям определено, что оплате за счет средств государственного бюджета подлежат лекарственные средства, включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств, утвержденный постановлением правительства, и программу медицинских гарантий.

Напомним, раньше 18 декабря Рада проголосовал за законопроект о льготах и повышении оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения.

Источник: УНН
Теги: ВР, бюджет, лекарства, закон
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