Рада поддержала устранение коллизии при назначении набсовета НОТУ

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона № 4413 об "устранении коллизии" в вопросе назначения и увольнения членов наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Соответствующее решение поддержали 260 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Сейчас действующий закон не дает однозначного исчерпывающего ответа на вопрос, как обеспечить право депутатских фракций и групп новоизбранного парламента делегировать представителей в наблюдательный совет НСТУ в случае, если срок полномочий предыдущих членов не истек. Именно этот короткий законопроект устраняет эту коллизию", - пояснила заместитель председателя комитета, председатель подкомитета по вопросам информационной политики комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.

По ее словам, комитет рекомендовал принять законопроект за основу и в целом, с предложениями и необходимыми технико-юридическими правками.

Согласно пояснительной записке, проектом предлагается внести изменения в части статьи 8 Закона Украины "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины" относительно состава и порядка делегирования членов депутатскими фракциями и группами в наблюдательный совет НОТУ.

"В проекте закона урегулирывается правовая коллизия относительно назначения и увольнения членов наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины депутатскими фракциями и группами", - объясняют авторы законопроекта.

Отмечается, что в случае принятия проекта, депутатские фракции и группы Рады не позднее чем за 2 месяца до истечения полномочий членов наблюдательного совета, избранных депутатскими фракциями и группами предыдущего созыва, смогут делегировать новых членов с учетом требований этого закона.

После принятия этого законопроекта депутатские фракции и группы, которые расформированы или сформировались после делегирования членов наблюдательного совета НОТУ депутатскими фракциями и группами текущего созыва, не смогут делегировать представителей в наблюдательный совет.

Устанавливается срок полномочий членов наблюдательного совета НОТУ - пять лет.

Напомним, ранее на этой неделе Рада приняла во втором чтении законопроект о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе.