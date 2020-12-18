Рада приняла постановление о смене названия "евроинтеграционного" комитета

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в пятницу поддержала проект постановления №2454 о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "О перечне, количественном составе и предметах ведения комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва" по смене названия комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом. Соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проектом постановления предлагается внести изменения в текст постановления и пункт 10 приложения к нему, заменив слова "с Европейским Союзом" словами "в Европейский Союз".

Также предлагается внести изменения в абзацах 2 и 9 п.10 указанного приложения с целью уточнения вопросов участия Украины в международных интеграционных процессах и трансграничного и межрегионального сотрудничества со странами-членами Европейского Союза.

Регламентный комитет рекомендовал принять постановление в первом чтении с учетом поправок.

Напомним, ранее сегодня Рада приняла в целом проект закона о внесении изменений в регламент относительно опубликования решений парламента.