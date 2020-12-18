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В СНБО провели заседание комиссии по биобезопасности при участии Голубовской и Комиссаренко: детали

В СНБО провели заседание комиссии по биобезопасности при участии Голубовской и Комиссаренко: детали

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Комиссия по биобезопасности и биологической защите при СНБО Украины провела первое заседание в обновленном составе, на котором обсудила вызовы, связанные с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба СНБО, передает УНН.

Сообщается, что, открывая заседание, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что перед миром стоят сложные вызовы, и одним из них является пандемия коронавирусной болезни.

"Мы возлагаем большие надежды на то, что комиссия поможет решить проблемы в сфере биобезопасности. Наши специалисты должны помочь стране", - сказал он.

Отмечается, что глава комиссии - директор Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины, академик-секретарь Отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины, академик НАН Украины, академик Национальной академии медицинских наук Украины Сергей Комиссаренко назвал ее задачей "восстановление системы биобезопасности нашего государства".

Среди прочего, он высказался за целесообразность создания в Украине собственного геномного центра, который мог бы секвенировать геномы вирусов и бактерий, которые циркулируют в нашей стране, и прогнозировать возможные эпидемии, вызванные этими микроорганизмами.

По данным пресс-службы, во время заседания обсуждался вопрос о роли и участие комиссии по разработке Стратегии биобезопасности и биологической защиты с учетом положений стратегии обеспечения биологической безопасности и биологической защиты по принципу "единое здоровье" и Плана мероприятий по ее выполнению.

Указывается, что заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко проинформировал о текущей ситуации с эпидемией острой респираторной болезнью COVID-19. Члены комиссии обменялись мнениями относительно состояния противодействия распространению коронавирусной болезни, а также роли и участия комиссии в преодолении последствий этой эпидемии.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Ольга Голубовская обратила внимание, в частности, на важность разработки программы реабилитации лиц, переболевших коронавирусной болезнью, несмотря на значительную медикаментозную нагрузку и последствия болезни.

"По ее мнению, представителей экспертной среды нужно активнее привлекать к работе над законопроектами, которые регулируют различные вопросы медицинской сферы", - отмечают в пресс-службе.

Участники заседания также рассмотрели вопрос о возобновлении системы противоэпидемической защиты Украины.

Так, указом Президента от 10 декабря 2020 года №560 "О составе Комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Украины" утвержден состав комиссии.

Как сообщал УНН, глава межведомственной комиссии по вопросам биологической и генетической безопасности при СНБО Сергей Комиссаренко считает, что инициативу правительства по массовому тестированию будет нелегко реализовать. Но оно обнаружит 25-30% и более бессимптомных носителей, которые распространяют COVID-19.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Коронавирус, карантин
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