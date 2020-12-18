Татаров отреагировал на подписание ему подозрения

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров отреагировал на информацию о подписании ему подозрения и заявил, что "пройдет этот путь и докажет свою невиновность". Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"В связи с публикациями в СМИ о намерениях вручить мне подозрение, еще раз заявляю свою публичную позицию: Сытник - это признанный виновным судом в коррупции функционер и государственный преступник, который сводит личные счеты. Я пройду этот путь, докажу свою невиновность и достойно отвечу", - написал Татаров.

Как сообщалось, и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса Президента Украины Олегу Татарову.

Напомним, 1 декабря этого года стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Татарова.

Так, дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Как сообщал УНН, экс-президенту "Укрстроя" Максиму Микитасю сообщили о подозрении в даче взятки эксперту, который снизил стоимость жилого комплекса на Печерске в рамках дела о завладении 81,5 млн грн Нацгвардии. Позже НАБУ заявило, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова тайно сменила прокуроров в этом производстве. 3 декабря суд отпустил Микитася под домашний арест.