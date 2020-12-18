Россия готовится к размещению ядерного оружия в оккупированном Крыму - Таран

КИЕВ. 18 декабря. УНН. По имеющейся информации, в настоящее время на территории временно оккупированного Крымского полуострова Российская Федерация осуществляет подготовку к размещению ядерного оружия. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, передает УНН со ссылкой на пресс-слжбу Минобороны.

"Подготовка Россией к размещению ядерного оружия в Крыму представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира. Попытка Российской Федерации установить доминирование в Черноморском бассейне является большой угрозой экономике Украины, Турции и других европейских стран", - отметил министр.

Отмечается, что министр обороны также назвал опасным препятствование Россией свободному судоходству в Керченском проливе.

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"Попытки России подавлять коммуникации средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют навигации воздушных судов и судоходства в акватории Черного моря. Эту озабоченность также разделяют другие страны региона, в частности, Румыния ", - добавил Таран.

Ранее в ООН предупредили об опасности подрыва безъядерного статуса Украины в оккупированном Крыму.

Как ранее УНН сообщал, что Украина обсудила с ЕС последствия оккупации Крыма.