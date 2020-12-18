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Сталина будет защищать адвокат Вышинского

Сталина будет защищать адвокат Вышинского

Иосиф Сталин

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя привлекла для советского лидера Иосифа Сталина бесплатного адвоката Андрея Доманского. Об этом журналисту УНН подтвердил адвокат.

На вопрос, действительно ли прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя привлекла его для защиты Сталина, Доманский ответил: "Да".

Отметим, что Доманский защищал интересы в суде руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, который более года провел в украинском СИЗО по подозрению в измене и был освобожден из-под стражи в 2019 году в рамках обмена между Россией и Украиной заключенными и удерживаемыми.

Как сообщал УНН, в мае 2017 года прокуратура АР Крым подготовила подозрение в преступлении депортации крымскотатарского народа и представителей других национальностей с территории Крымской АССР 1944 Иосифу Сталину и Лаврентию Берии. В частности, им составили подозрения по ч.1 ст. 442 (геноцид) УК.

По делу о депортации крымско-татарского и других народов с территории АР Крым в 1944 году потерпевшими установлено 250 семей.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, Крым, Украина, адвокаты
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