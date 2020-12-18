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Украина вышла на уровень евроинтеграции 2.0 - Стефанишина

Украина вышла на уровень евроинтеграции 2.0 - Стефанишина

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Украина вышла на новый уровень европейской интеграции, вопросы движения страны к членству в ЕС и НАТО перестают быть романтическими идеями. Об этом заявила вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на онлайн-конференции послов, передает корреспондент УНН.

"Я разделяю месседж о том, что мы вышли на формат европейской интеграции 2.0, это изменение и трансформация состоялась в ходе нынешнего саммита Украина-ЕС 7 октября. Фактически, мы все понимаем, что вопрос нашего движения к членству в Европейском союзе и НАТО, изменений, касающихся трансформации в направлении интеграции со свободным миром, перестают быть романтическими идеями", - скзаала Стефанишина.

Она отметила, что за 5 лет с начала действия Соглашения об ассоциации, Украина уже перешла на тот формат, "перевалила серьезную черту" приближения законодательства к практикам и стандартам Европейского союза.

"Мы изменили все сферы регулирования, которые отвечают сегодня рекомендуемым и законодательству ЕС", - добавила вице-премьер.

Напомним, Совет Европейского Союза 17 декабря, принял решение продлить санкции, введенные в ответ на действия России, что дестабилизируют ситуацию в Украине, и нацелены на отдельные сектора российской экономики еще на полгода - до 31 июля 2021 года.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина
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