Председателя Госрезерва назначат без конкурса

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Председателя Государственного агентства резерва Украины назначат по предложению министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко без конкурса путем заключения контракта. Об этом говорится в распоряжении правительства № 1571-р от 16 декабря, передает УНН.

"Согласиться с предложением министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Петрашко И. Р. о необходимости назначения на вакантную должность председателя Государственного агентства резерва Украины путем заключения контракта о прохождении государственной службы", - говорится в тексте распоряжения.

Кроме того, распоряжением Петрашко назначается уполномоченным лицом для проведения собеседования.

Напомним, что по результатам проверок наличия зерновых запасов, в рамках аудита Госрезерва, выявлена недостача тысяч тонн зерна на миллионы гривен.

Лишь на одном из предприятий не хватает зерна почти на 28 млн грн.