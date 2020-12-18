Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,82 0,0811  EUR: 34,08 0,2768 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5025

Зеленский направит НАТО предложения к формату расширенного партнерства с Украиной

Зеленский направит НАТО предложения к формату расширенного партнерства с Украиной

Ольга Стефанишина

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский передаст всем странам-членам НАТО предложения относительно формата участия Украины в программе из расширенных возможностей. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на онлайн-конференции послов, передает корреспондент УНН.

"Наши действия подкреплены конкретными действиями и конкретными возможностями. Первое - мы все знаем, и это достаточно публичная информация, что президент поддерживает активный диалог с генеральным секретарем НАТО", - сказала Стефанишина.

По ее словам, результатом такогоо диалога и взаимодействия всех государственных институтов стало получение Украиной статуса партнера с расширенными возможностями.

"Такие возможности уже используются Украиной и будут использоваться в дальнейшем. Такие предложения Президент вскоре направит Генеральному секретарю, и всем столицы, все страны Альянса будут их изучать", - отметила вице-премьер.

Напомним, 12 июня Украина получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО.

Как сообщал УНН, Украина надеется получить ПДЧ в следующем году на саммите НАТО.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.