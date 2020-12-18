Татаров заявил об отсутствии санкций на его задержание

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров опроверг информацию о "санкции на его задержание", передает УНН со ссылкой на сообщение Татарова в Telegram-канале.

"Информация о якобы даче санкции на мое задержание является ложью. Никто таких санкций никому не давал", - написал политик.

Отметим, ранее сегодня народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко написал в своем Тelegram-канале, что детективы НАБУ и прокуроры САП пришли в офис Президента вручить подозрение Татарову и провести обыск на его рабочем месте, но их не пустили в ОП.

Впоследствии в НАБУ и САП подтвердили, что заместителю председателя Офиса Президента Украины сообщили о подозрении в причастности к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Нацгвардии.

Заместитель председателя Офиса Президента Украины является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ч.3 ст.368 УК Украины) и бывший народный депутат, экс-конечный бенефициарный владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" (ч.3 ст.369 УК Украины) .

Ранее сегодня и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса Президента Украины Олегу Татарову.

Татаров отреагировал на подписание ему подозрения.