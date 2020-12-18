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Основной темой встречи "Квадрига" была безопасность Черноморско-Азовского региона - Таран

Основной темой встречи "Квадрига" была безопасность Черноморско-Азовского региона - Таран

Андрей Таран

КИЕВ. 18 декабря. УНН. На первой встрече в формате "Квадрига" министры обороны и иностранных дел Украины и Турции основной темой было обсуждение ситуации безопасности в регионе. Об этом заявил на совместном брифинге по итогам встречи  министр обороны Украины Андрей Таран, передает корреспондент УНН.

"Я считаю, сегодняшняя встреча четырех министров в формате квадрига является неординарным событием", - сказал министр.

По его мнению, это событие свидетельствует о высоком внимании, уделяемом руководством Украины и Турции в развитии отношений двух государств.

"Не случайно, что основной темой сегодняшней встречи было обсуждение ситуации безопасности в регионе. В первую очередь, это касается Черноморско-Азовского региона, что испытывает серьезное давление за агрессивной политики России", - отметил Таран.

Он отметил, что в этих условиях, установление тесных партнерских отношений между странами, которые стремятся к миру, имеет очень важное значение.

"Мне приятно отметить, что мы имеем полное понимание этой ситуации с нашими турецкими коллегами", - добавил министр.

Напомним, в Киеве сегодня состоялись первые консультации в формате "Квадрига" - министры обороны и иностранных дел сустрились с коллегами по ведомствам с Турции.

Источник: УНН
Теги: МИД, Минобороны, Украина, Турция
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