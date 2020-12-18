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Одесский облсовет отменил отставку руководителя Худмузея Ройтбурда

Одесский облсовет отменил отставку руководителя Худмузея Ройтбурда

Александр Ройтбурд

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Одесский облсовет отменил решение об увольнении Александра Ройтбурда с поста руководителя Художественного Музея. Об этом написал Александр Ройтбурд на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Облрада отменила мое увольнение”, - написал Александр Ройтбурд.

На своей странице в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что решение поддержали 43 депутата.

“Ройтбурд остается/возвращается к руководству ОХМ. Один из лучших музеев Украины продолжает развиваться”, - написал Гончаренко.

Напомним, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в июне заявлял, что свяжется с Одесским областным советом относительно ситуации с увольнением с должности директора Одесского художественного музея, художника Александра Ройтбурда, поскольку решение об освобождении его от должности через апелляционный суд было политическим и связано с личными мотивами.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область
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