Одесский облсовет отменил отставку руководителя Худмузея Ройтбурда

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Одесский облсовет отменил решение об увольнении Александра Ройтбурда с поста руководителя Художественного Музея. Об этом написал Александр Ройтбурд на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Облрада отменила мое увольнение”, - написал Александр Ройтбурд.

На своей странице в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что решение поддержали 43 депутата.

“Ройтбурд остается/возвращается к руководству ОХМ. Один из лучших музеев Украины продолжает развиваться”, - написал Гончаренко.

Напомним, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в июне заявлял, что свяжется с Одесским областным советом относительно ситуации с увольнением с должности директора Одесского художественного музея, художника Александра Ройтбурда, поскольку решение об освобождении его от должности через апелляционный суд было политическим и связано с личными мотивами.