Верещук назвала, что заслужили депутаты на Николая

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Народный депутат Украины Ирина Верещук рассказала журналистам, заслуживают ли парламентарии подарков от Святого Николая, передает УНН.

"Нет, не заслуживают, заслуживают розг, потому что мы мало работали, мало были эффективными. Люди не чувствуют эффекта от нашей работы. И до тех пор, пока люди не скажут: "Да, мы видим, мы чувствуем" я не смогу сказать, что мы на какие-то подарки и презенты можем рассчитывать", - заявила она.

Напомним, Верещук оценила работу парламента в 2020 году на "удовлетворительно".