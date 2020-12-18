Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,82 0,0811  EUR: 34,08 0,2768 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Раде собирают подписи для проведения внеочередного заседания и обратились к "ФОПам" за помощью
В Раде собирают подписи для проведения внеочередного заседания и обратились к "ФОПам" за помощью
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
11970

Верещук назвала, что заслужили депутаты на Николая

Верещук назвала, что заслужили депутаты на Николая

Ирина Верещук

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Народный депутат Украины Ирина Верещук рассказала журналистам, заслуживают ли парламентарии подарков от Святого Николая, передает УНН.

"Нет, не заслуживают, заслуживают розг, потому что мы мало работали, мало были эффективными. Люди не чувствуют эффекта от нашей работы. И до тех пор, пока люди не скажут: "Да, мы видим, мы чувствуем" я не смогу сказать, что мы на какие-то подарки и презенты можем рассчитывать", - заявила она.

Напомним, Верещук оценила работу парламента в 2020 году на "удовлетворительно".

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, нардепы, Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.