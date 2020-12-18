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Первый пересмотр программы stand-by: миссия МВФ начнется 21 декабря

Первый пересмотр программы stand-by: миссия МВФ начнется 21 декабря

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Миссия МВФ с первого пересмотра программы stand-by начнется 21-23 декабря. Об этом в своем Twitter сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Президент приветствовал решение МВФ начать свою "миссию в Украине с 21 по 23 декабря".

"Из-за #COVID миссия будет общаться в Интернете, проверить Соглашение об ожидании. Украина остается надежным партнером МВФ, поскольку наше сотрудничество принесет пользу украинскому народу", - написал Зеленский.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство Украины ожидает очередной транш от Международного валютного фонда в феврале-марте следующего года.

На прошлой неделе Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины ожидает в ближайшие дни объявления даты прибытия в страну миссии Международного валютного фонда. Также недавно министр финансов Украины Сергей Марченко по итогам заседания Верховной Рады рассказал, когда Украина сможет отказаться от заимствований МВФ.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина, Владимир Зеленский
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