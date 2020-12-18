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Украина ожидает 1 млн вакцин от COVID-19 с марта в рамках инициативы COVAX - Шмыгаль

Украина ожидает 1 млн вакцин от COVID-19 с марта в рамках инициативы COVAX - Шмыгаль

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Украина ожидает по глобальной инициативе COVAX получить первый миллион доз вакцин от COVID-19 с марта 2021 года. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Мы по плану, по национальному плану, который сформирован Министерством здравоохранения, план начать вакцинацию врачей уже в феврале. С марта месяца мы получим первый миллион доз вакцин по глобальной инициативе COVAX. На данный момент мы ведем переговоры на уровне лидеров стран, это правительственный уровень и уровень президента страны, и на уровне производителей вакцины министр здравоохранения ведет с компаниями, с их руководителями, которые являются производителями вакцин. Буквально ежедневно происходит общение", - сказал Денис Шмыгаль.

Напомним, в ЦОЗ сообщили, что украинцев начнут вакцинировать от COVID-19, ориентировочно, в апреле.

Также напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал послов присоединиться к переговорам о получении вакцины от COVID-19.

Президент отметил, что Украина работает над получением первых партий вакцин от COVID-19 в январе.

Источник: УНН
Теги: Украина, вакцина, Коронавирус
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