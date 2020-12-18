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Медицина и сектор безопасности и обороны получают наибольшее в истории финансирование - Зеленский

Медицина и сектор безопасности и обороны получают наибольшее в истории финансирование - Зеленский

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Государственном бюджете Украины на 2021 год предусмотрено увеличение финансирования медицины, образования и науки и сектора безопасности и обороны. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в своем видео, опубликованном в Telegram, пишет УНН.

“Принят государственный бюджет на 2021 год. Всех поздравляю! Мы продолжили ломать старые традиции, и уже во второй раз оказывается, что можно принять бюджет вовремя. Оказывается, что можно не до пяти утра, что можно без торгов и без всяких “хотелок”, — отметил он.

По словам Главы государства, в госбюджете на медицину предусмотрено почти 160 млрд грн, что является наибольшим финансированием за время независимости Украины. Кроме того, согласно госбюджету, в 2021 году запланировано увеличение заработных плат медиков.

“Также в планах — оснащение 210 приемных отделений, 450 новых машин скорой помощи. Доплаты медикам, которые противодействуют COVID-19, продолжатся”, — отметил Владимир Зеленский.

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Он акцентировал внимание, что образование и наука в следующем году получат на 26 млрд грн больше, а всего на их развитие будет направлено почти 170 млрд грн. В частности, на 20% вырастут зарплаты педагогов. По расходам на оборону то, как отметил Президент, бюджет Министерства обороны в 2017 году составил 69 млрд грн, в 2018-м — 86 млрд грн, в 2019-м — 102 млрд грн, а в 2021 году он составит более 117 млрд грн.

“Выводы делайте, пожалуйста, сами. Плюс, кроме нашей армии, мы поддерживаем разведку, пограничников, спасателей и пожарных, а поэтому в целом сектор безопасности и обороны получает самый большой бюджет в истории — более 267 миллиардов гривен”, — рассказал Владимир Зеленский.

Также, по его словам, с 1 января следующего года минимальная заработная плата увеличится до 6 тыс. грн, а в течение года она вырастет до 6,5 тыс. грн.

“Мы продолжаем доступные кредиты малому и среднему бизнесу. Продолжаем строить дороги и мосты. Продолжаем реконструкцию аэропортов в регионах. Начинаем реконструкцию замков и музеев в Украине. Это наше культурное наследие, и я очень горжусь, что мы начинаем эту работу. И заканчиваем сеять панику и “предательство”, — сказал Глава государства.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Бюджет-2021

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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