Зеленский заявил о "положительной динамике заболеваемости COVID-19"

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о положительной динамике касательно заболеваемости коронавирусной инфекцией, ведь наблюдается постепенное увеличение количества людей, которые выздоровели, и уменьшается число новых случаев заражений ежедневно, пишет УНН со ссылкой на видео, опубликованное в Telegram Главы государства.

“Есть много споров, мол, это происходит, потому что уменьшили количество тестирований. Но вот вам простой пример: сегодня тестирований — 68 тысяч, заболевших — 12 тысяч 630. 28 ноября тестирований — 67 тысяч, то есть на тысячу меньше, а заболевших в этот день — 16 тысяч 294 человека. То есть почти на четыре тысячи больше”, — сказал Глава государства в своем видео.

По словам Владимира Зеленского, продолжается противодействие распространению коронавируса и работа касательно достаточного обеспечения больниц всем необходимым.

“Мы также продолжаем работать для получения Украиной вакцины от COVID-19. Очень ждем ее в конце первого квартала 21-го года”, — рассказал президент.

Он отметил, что Министерство здравоохранения уже разработало национальный план вакцинации, согласно которому первыми прививки получат медики и военные, а также социальные работники, педагоги, люди старше 60 лет. Кроме того, в план вакцинации будут включены украинские граждане с временно оккупированных территорий, отметил Владимир Зеленский.

“Мы не забываем о них, это наши люди, это все наши украинцы, и мы делаем все, чтобы они это чувствовали”, — сказал глава государства.

Отметим, что в Украине на 8 часов 18 декабря зафиксировано уже 944 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — более 12,6 тысячи, прирост по сравнению с сутками ранее.