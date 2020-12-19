Налоговая служба обеспечила Бюджета 60 миллиардов - Любченко

КИЕВ. 19 декабря. УНН. По итогам года Государственная налоговая служба обеспечила бюджет Украины в размере 60 миллиардов гривен. Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” заявил председатель Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко, передает УНН.

“Налоги — это своеобразный общественный договор. И здесь общество должно договориться по поводу налогов. Налоговая служба является администратором 51% доходов государственного бюджета. Еще в прошлом году это было 47%. Налоговая служба, в полуразрушенном состоянии была 1 мая, прошла многочисленные реформы. Причем реформы формы, а не содержания. Она в полуразрушенном состоянии приняла минус 11,7 миллиарда гривен, на сегодня, по итогам года в государственный бюджет будет обеспечено 60 миллиардов гривен — это более 2 миллиардов долларов США”, — отметил Любченко.

Напомним, УНН сообщал в ноябре, что Государственная налоговая служба уже перевыполнила зланируемый на год индикатив в размере 458 миллиардов гривен.