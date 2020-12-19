Премьер назвал детали начала работы миссии МВФ в Украине

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Украина ожидает получение очередного транша от Международного валютного фонда по программе Stand-by уже в начале 2021 года. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время прямого эфира программы “Свобода слова Савика Шустера”, пишет УНН.

Как отметил Премьер-министр, Президент Украины и МВФ сообщили о начале работы миссии МВФ в Украине со следующей недели. По его словам, очередной транш от Фонда поступит уже в начале 2021 года.

“Две недели назад мы также получили транш в 623,5 млн евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза. А на этой неделе получили рекордную заинтересованность инвесторов в гривневых облигациям государственного внутреннего займа в размере 51 млрд грн”, — сказал Денис Шмыгаль.

Глава Правительства добавил, что эти займы были запланированы в бюджете. А значит, Украина завершит год с выполнением всех социальных обязательств, предусмотренных нынешним бюджетом.

“Мы выплачиваем все заработные платы. Сегодня шахтерам пошли оплаты за октябрь и ноябрь. В понедельник будет оплата за декабрь для всех шахтеров”, — подчеркнул Денис Шмыгаль.

В собственном Telegram Шмыгаль также отметил, что: “Из-за эпидемической ситуации визит состоится в онлайн-формате. Начало работы миссии МВФ является свидетельством поддержки Украины и позитивным сигналом о выплате следующего транша”.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter, что миссия МВФ с первого пересмотра программы stand-by начнется 21-23 декабря.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство Украины ожидает очередной транш от Международного валютного фонда в феврале-марте следующего года.