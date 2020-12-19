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Минздрав полностью обновил алгоритм тестирования на наличие коронавируса

Минздрав полностью обновил алгоритм тестирования на наличие коронавируса

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Министерство здравоохранения этой неделе обновило алгоритм тестирования на наличие коронавируса. Об этом на брифинге в субботу заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Хочу сообщить, что на этой неделе у нас полностью обновлен алгоритм тестирования на наличие коронавируса. Основное значение для лабораторной диагностики COVID-19, как вы знаете, имеет ПЦР-диагностика. Лабораторное обследование будет проходить согласно нашему обновленному алгоритму лицам с подозрением на COVID-19, которые имеют клинические симптомы, с любыми признаками других респираторных вирусных инфекций, а также с признаками пневмонии", - сказал Степанов.

Так, отметил он, что раньше процедура предусматривалась только для лиц с признаками COVID-19 и пневмонии.

"Мы также добавили скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена. Они будут проводиться следующим лицами: с подозрением на COVID-19, с признаками других респираторных вирусных инфекций, с признаками пневмонии, гражданам, которые были в тесном контакте с лицом с подтвержденным случаем COVID-19, а также которые возвращаются из регионов со значительным распространением COVID-19. Также гражданам, подлежащих плановой госпитализации в больницы в связи с другими заболеваниями", - сообщил он.

По словам министра, введенные в Украине быстрые тесты "уже поехали в регионы". Кроме того, 23 декабря в Украине должно прибыть еще 1,5 млн тестов.

Напомним, ранее глава Минздрава обратился к США с просьбой рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях".

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, тестирование, карантин
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