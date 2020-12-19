Прогноз-2021: рост ВВП, риски фискального кризиса, гривна - под давлением

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Украинская экономика по базовому сценарию развития покажет рост в 4%, но это на 2% меньше по сравнению даже с развивающимися странами. К такому выводу пришли эксперты Украинского института будущего в обнародованном прогнозе на 2021 год, передает УНН.

"Украинская экономика демонстрирует подъем по итогам 2021 года, однако рост ВВП (+4% р/р) ниже, чем в среднем в развивающихся странах (+6% р/р) и даже ниже, чем рост мировой экономики (+5% р/р). Мы также положительно настроены относительно размера государственного долга и возможности государством обслуживать внешние обязательства в 2021Е. По нашей оценке, на конец 2020Е размер государственного долга составит 62-63% ВВП... По окончании 2021Е государственный долг в базовом сценарии развития упадет ниже отметки 60% ВВП", - прогнозируют эксперты.

По их словам, следующий год "можно пройти даже без поддержки МВФ".

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Так, по мнению специалистов, в 2021 году Украина справится с пиком заболеваемости COVID-19, имея показатели смертности на уровне Европы, а коллапса медсистемы не произойдет. В то же время, считают специалисты, сохранится напряженность из-за дефицита вакцин и кислорода, повышенного уровеня смертности от заболеваний, связанных с COVID-19.

Кроме того, по их мнению, 2021 и 2022 являются самыми простыми годами с точки зрения внешних выплат кредиторам. Министерство финансов выпустило 2 млрд долларов евробондов в августе 2020 года и заранее погасило часть тела кредитов к выплатам в 2021 и 2022 годам. Таким образом Минфин снизил выплаты на следующие два года. Теперь следующий пик выплат прогнозируется на 2024 год.

Согласно прогнозу, должен возобновиться внешний спрос на украинскую продукцию, возрастет экспорт из Украины, валютная выручка. Увеличатся переводы работников. Прогнозируемое и отсутствие проблем с погашением и обслуживанием внешних долгов Украины.

Но есть и плохие новости.

"В 2021 году Украина, как и раньше, не является субъектом и выступает предметом договоренностей глобальных и региональных игроков: США, ЕС, Китая (КНР - ред.), РФ, Турции. В стране происходит политический кризис, что блокирует проведение реформ и отпугивает внешних инвесторов. Правительство преимущественно реагирует на текущие вызовы и занимается "латанием дыр". Украинская экономика продолжает путь "прозябания в болоте", - отмечают эксперты.

По прогнозу, национальная экономическая стратегия Украины-2030 будет принята, однако она не сможет реализоваться из-за отсутствия коалиции в парламенте.

Прогнозируемым является и отсутствие технологичниого прорыва, а банковская система продолжает находиться в замороженном состоянии.

"Государственный бюджет перевыполняется по доходам за счет более высокой инфляции. Впрочем, до конца года нарастают риски фискального кризиса, возникает традиционный вопрос: за счет чего финансировать раздутый дефицит бюджета? Рассматриваются два варианта: скрытая эмиссия НБУ (через банки путем выдачи кредитов рефинансирования) и секвестр госрасходов", - считают в институте.

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Кроме того, в 2021 году, по прогнозу, может возникнуть проблема с обслуживанием внутреннего долга.

Системообразующие предприятия, такие как "Укрзализныця", "Энергоатом", по прогнозу, находятся на грани банкротства. Крупные государственные монополии, которые понесли убытки в 2020 году, докапитализируются через ОВГЗ, а также получат новые кредитные обязательства.

"Потребительский спрос постепенно восстанавливается: есть эффект отложенного спроса. На этом фоне растет потребительский импорт, что негативно сказывается на внешнеторговом балансе. Рост переводов трудовых мигрантов частично нивелирует эффект роста импорта, однако счет текущих операций формируется со знаком минус. Курс гривны находится под давлением", - говорится в прогнозе.

Внутренние инвестиции, по прогнозу, будут демонстрировать положительную динамику на фоне крайне низкой базы сравнения 2020 года, однако инвестиционная активность достаточно слабая. У бизнеса отсутствуют источники финансирования инвестиционных программ, внешние инвесторы - еще менее активны.

Прогнозируемая реализация НБУ политики умеренной девальвации (до 29-30 грн до конца 2021 года), скупая излишки валюты в резервы.

"В течение года нарастает инфляционное давление, чему способствуют следующие факторы:

▪️ оживление деловой активности на фоне необеспеченного прироста монетарной базы и денежной массы в 2020 году (эмиссионного покрытия дефицита бюджета);

▪️ повышение налоговой нагрузки на бизнес (законопроект №1210);

▪️ умеренная девальвация гривны;

▪️ рост цен на коммодитиз (в частности на импортируемые Украиной энергоресурсы);

▪️ рост инфляционных ожиданий", - считают эксперты.

Напомним, согласно прогнозам Национального банка Украины, экономика государства сократится на 6% в 2020 году, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%.