Степанов заверил, что семейных врачей в Украине обеспечат тестами на антиген для пациентов

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Семейных врачей будет обеспечено тестами на антиген коронавируса для того, чтобы они могли осуществлять тестирование пациентам, подпадающих под определенный перечень категорий. Об этом на брифинге в субботу заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Мы сменили алгоритм, предоставили финансирование на семейных врачей. Сейчас мы хотим, чтобы у всех семейных врачей присутствовали тесты на антиген, они могли сделать соответствующее исследование. Ваш семейный врач", - сказал Степанов.

Он заявил, что дал соответствующее распоряжение до 23 декабря наладить соответствующую работу.

"Чтобы после этого вы спокойно, если у вас есть соответствующие признаки или вы попадаете под категории - признаки коронавирусной болезни, респираторные заболевания, или пребывание в близком контакте с человеком, у которого подтвержден COVID-19", - отметил министр.

Напомним, Министерство здравоохранения на этой неделе обновило алгоритм тестирования на наличие коронавируса.