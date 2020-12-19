ООС: с начала суток боевики 4 раза обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 19 декабря. УНН. С начала суток, по состоянию на 17:30 19 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня вблизи Пивденного, Шумов, Авдеевки и Водяного. Об этом сообщили во время вечернего сведения ООС, информирует УНН.

"По состоянию на 17:30 19 декабря 2020 года, в течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушения состоялись:

▪️ неподалеку Пивденного враг открывал огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, из стрелкового оружия;

▪️ в районе населенного пункта Шумы - с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

▪️ возле Авдеевки - использовав для своих провокаций крупнокалиберные пулеметы;

▪️ неподалеку Водяного - с пересечением линии разграничения было зафиксировано пролет вражеского БПЛА, который в дальнейшем был ликвидирован.

"Огневые провокации оккупантов не несли угрозы жизни наших военнослужащих, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - резюмировали в ООС.

Как сообщалось ранее в УНН, в ООС заявили, что оккупанты уже более месяца продолжают блокировать пять КПВВ на Донбассе.