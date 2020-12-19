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В ГМС сообщили, сколько белорусов искали политубежища в Украине после начала протестов

В ГМС сообщили, сколько белорусов искали политубежища в Украине после начала протестов

КИЕВ. 19 декабря. УНН. С заявлениями о признании беженцем или лицом, нуждается в защите, к Украине обратились 15 граждан Беларуси. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе в ответ на запрос "Радио Свобода", передает УНН.

Так, отмечается, что ГМС просили сообщить, сколько граждан Беларуси обратились к Украине за политическим убежищем, начиная от 9 августа 2020 года, когда состоялись президентские выборы в этой стране.

"В территориальные органы ГМС в течение августа-ноября 2020 года с заявлением о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, обратилось 15 граждан Республики Беларусь. Относительно 10 человек территориальными органами ГМС принято решение об оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите", - сообщили в ГМС.

Согласно сообщению, за август-ноябрь текущего года решение о признании граждан Беларуси беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, и об отказе в предоставлении защиты в Украине, ГМС не принимала.

Напомним, в октябре этого года МВД Беларуси сообщило о выезде 13 тысяч белорусов в Польшу и Украину.

Как сообщал УНН, по данным на ноябрь текущего года, в Украине постоянно проживало 9543 гражданина Республики Беларусь, на основании вида на жительство.

Источник: УНН
Теги: Украина, статистика, протесты, Беларусь, убежище
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