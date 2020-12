Зеленский в интервью: до президентства Байден, так сказать, имел глубокие отношения с Украиной

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский дал развернутое интервью американскому изданию The New York Times в котором, в частности, затронул тему будущих перспектив отношений между Украиной и Соединенными Штатами в контексте победы демократа Джо Байдена на президентских выборах этого года, пишет УНН.

На вопрос журналиста о том, что в новом год в Соединенных Штатах будет новый президент и какими “вы видите отношения между США и Украиной?” — Глава государства ответил: “Во-первых, я хочу поблагодарить США в целом за постоянную двухпартийной поддержку, а также за поддержку и Сената, и Конгресса. Мы стратегические партнеры. Мне кажется, что отношение США к Украине — это так же, как отношение США к демократии. Независимо от того, какой президент, он всегда будет уважать демократию, и точно так же, независимо от того, какой Президент, всегда будет такое отношение к Украине. По крайней мере мне так кажется”.

“Сами жители США не позволят антиукраинскую риторику любому, кто представляет власть, потому что Америка показывает на деле свою поддержку, мы благодарны за санкционную политику — она серьезная. И о крымских санкциях, и о „Северном потоке“ — это для нас было стратегически (важно), и это было очень сложно”, — сказал Президент.

Касательно “Северного потока”, то США, как сказал Зеленский, здесь “точно сыграли главную скрипку”.

“Поэтому я должен поблагодарить за это Соединенные Штаты периода Дональда Трампа и его администрации. Я благодарен за то, что мы стали партнерами НАТО с расширенными возможностями, за все санкционные действия против России, а также за обучение с НАТО. Наши отношения не прекращаются. Что касается экономики, я считаю, что этих отношений было мало”, — заявил Президент.

“Мне очень понравились месседжи нового Президента, господина Джо Байдена, который заявил о том, что у них, его команды, есть концепт глобального стратегического видения безопасности в Европе. И, конечно, это очень важно для нас. Потому что если мы говорим о безопасности в Европе, то единственная война в Европе сегодня — это война на Донбассе. Это война, война именно Украины. Новый Президент Джо Байден, мне кажется, знает Украину лучше, чем его предшественник, потому что еще до своего президентства он, так сказать, имел глубокие отношения с Украиной и хорошо понимает россиян, хорошо понимает разницу между Украиной и Россией и, мне кажется, хорошо понимает ментальность украинцев. Это очень поможет усилить эти отношения и добавить в процессе урегулирования войны на Донбассе и деоккупации наших территорий. Мне кажется, США могут сильно добавить, очень сильно”, — подытожил Зеленский.

President Volodomyr Zelensky of Ukraine is moving on from his unwanted role in the impeachment of President Trump, saying in an interview that “they roped us in but I think we behaved with dignity.” https://t.co/WShiksFehw