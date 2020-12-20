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Зеленский не дал конкретного ответа на вопрос о том, готова ли Украина заказать вакцину РФ в случае её эффективности

Зеленский не дал конкретного ответа на вопрос о том, готова ли Украина заказать вакцину РФ в случае её эффективности

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The New York Times заявил, что “Украина будет спасать своих людей”, не дав конкретного ответа, готова ли страна использовать российскую вакцину против COVID-19 в случае доказательства ее эффективности, пишет УНН.

На вопрос журналиста издания, готов ли Президент одобрить использование российской вакцины “Спутник-V” в случае доказательства ее безопасности, Глава государства ответил: “Все очень просто. Украина будет спасать своих людей, Украина будет бороться за то, чтобы наши партнеры дали нам вакцину, которая подтверждена — Moderna, Pfizer, AstraZeneca”.

“Это то, что подтверждено. Мы понимаем, что некоторые из этих компаний имеют заводы по всей Европе и даже в Российской Федерации, насколько мне известно, поэтому здесь вопрос прежде всего в качестве вакцины”, — добавил Зеленский.

Добавим, Владимир Зеленский в интервью также сообщил, что Украина потеряла позиции в мире и Европе с точки зрения приоритетности стран на получение вакцины от COVID-19, но несмотря на это государство “прежде всего основывает свое решение на том, чтобы выбрать безопасную вакцину”.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Коронавирус, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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