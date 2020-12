Зеленский: спецпредставитель США по вопросам Украины - должен быть возвращен

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы для ускорения решения конфликта с Российской Федерацией — Соединенные Штаты Америки возобновили работу спецпредставителя по делам Украины или соответствующего органа, пишет УНН со ссылкой на его интервью The New York Times.

“В какой-то момент мы, к сожалению, потеряли спецпредставителя по Украине в США Курта Волкера, он делал очень важные соединительные шаги и мог общаться как с Украиной, так и прекрасно общался с Российской Федерацией и знал всю информацию не понаслышке”, — сказал Зеленский.

Глава государства также добавил, что: “Я считаю, что потеряна позиция, но такой спецпредставитель или такой орган должен быть. Очень важно — выбрать такого человека, который будет осуществлять необходимые шаги, который понимает украинскую ментальность. Важно не ошибиться в этом кадровом вопросе. Здесь Президент Байден имеет все максимальные шансы, потому что он много работал с Украиной, он — практик и понимает менталитет, понимает важные моменты, связанные с реформами”.

“Зная реформы в Украине, он будет понимать и сможет отличить реальную информацию от фейков. Это очень важно, чтобы не разорвались отношения между Украиной и США. Важно понимать, что реально происходит. И поэтому мне кажется, что вот это понимание новым Президентом США реальности в России, в Украине, в Европе даст большую возможность решения всех конфликтных задач”, — подытожил Глава государства.

