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Президент: Байден мог бы усилить переговоры в нормандской формате

Президент: Байден мог бы усилить переговоры в нормандской формате

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что избранный лидер США Джо Байден мог бы приобщиться к переговорам в нормандском формате для их усиления, поскольку последний хорошо разбирается в отношениях Украины с Россией, пишет УНН со ссылкой на его интервью изданию The New York Times.

“Я считаю, что усилить наши переговоры в Нормандском формате мог бы Президент Байден, опять же потому, что он хорошо понимает вопрос Украины и России. Во-вторых, он говорил о безопасности в Европе, и, в-третьих, мы считаем, что говорить просто о финале войны уже мало. А что делать потом? Нам нужна реинтеграция Донбасса. А чтобы реинтегрировать Донбасс, нужны сильные компании, сильные технологии, безопасность и деньги”, — сказал Зеленский.

Глава государства считает, что Украина не сможет сама справиться с восстановлением Донбасса. Именно США, утверждает Зеленский, могли бы помочь в вопросах безопасности и денег.

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“Что мы понимаем, что Соединенные Штаты Америки сегодня — гарант безопасности в мире, серьезный стратегический игрок, поэтому такие шаги могли бы ускорить исход войны на Донбассе и начало большого строительства, большой реинтеграции Донбасса”, — сказал Президент.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Донбасс, Украина, Нормандский формат, Джо Байден, ОРДЛО, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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