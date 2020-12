Президент: Байден мог бы усилить переговоры в нормандской формате

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что избранный лидер США Джо Байден мог бы приобщиться к переговорам в нормандском формате для их усиления, поскольку последний хорошо разбирается в отношениях Украины с Россией, пишет УНН со ссылкой на его интервью изданию The New York Times.

“Я считаю, что усилить наши переговоры в Нормандском формате мог бы Президент Байден, опять же потому, что он хорошо понимает вопрос Украины и России. Во-вторых, он говорил о безопасности в Европе, и, в-третьих, мы считаем, что говорить просто о финале войны уже мало. А что делать потом? Нам нужна реинтеграция Донбасса. А чтобы реинтегрировать Донбасс, нужны сильные компании, сильные технологии, безопасность и деньги”, — сказал Зеленский.

Глава государства считает, что Украина не сможет сама справиться с восстановлением Донбасса. Именно США, утверждает Зеленский, могли бы помочь в вопросах безопасности и денег.

“Что мы понимаем, что Соединенные Штаты Америки сегодня — гарант безопасности в мире, серьезный стратегический игрок, поэтому такие шаги могли бы ускорить исход войны на Донбассе и начало большого строительства, большой реинтеграции Донбасса”, — сказал Президент.

President Volodomyr Zelensky of Ukraine is moving on from his unwanted role in the impeachment of President Trump, saying in an interview that “they roped us in but I think we behaved with dignity.” https://t.co/WShiksFehw