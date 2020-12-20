ООС: с начала суток боевики не осуществляли обстрелов украинских военных

КИЕВ. 20 декабря. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

“С начала текущих суток, 20 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина”, — сообщили в пресс-центре.

“Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами”, — добавили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки, 19 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.