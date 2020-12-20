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Епифаний рассказал, будут ли работать церкви во время локдауна

Епифаний рассказал, будут ли работать церкви во время локдауна

Глава ПЦУ Епифаний

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Во время введения жестких карантинных ограничений в период с 8 по 24 января 2021 года храмы ПЦУ не будут прекращать своей деятельности, но "должны соблюдать карантинные ограничения". Об этом в интервью Радио Свобода рассказал глава ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, информирует УНН.

"Храмы не будут закрываться, но и церкви также не должны злоупотреблять, должны придерживаться тех карантинный ограничений, которые введены украинским правительством, подходить к этому разумно, взвешенно и ответственно... Если мы будем на самом деле ответственными, то увидим, что постепенно болезнь будет спадать. Как сейчас мы видим, что был такой всплеск определенный, почти до 20 тысяч, а сейчас в рамках 10-12 тысяч... Часть времени будет проведено без жестких ограничений. Это Рождество Христово. А дальше будет видно. Если все же это (локдаун и связанные с ним мероприятия - ред.) будет введено, то я считаю, что нужно соблюдать разумно", - сказал митрополит Епифаний.

Напомним, 9 декабря правительство поддержало постановление о введении жестких карантинных мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.

Источник: УНН
Теги: карантин, Епифаний, ПЦУ
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